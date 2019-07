Maradona Jr: "Io al GF Vip? Mai dire mai, ma sogno Gomorra! Voglio fare l'allenatore, mio padre felice di diventare ancora nonno"

Diego Armando Maradona diventerà nonno per la seconda volta. Ad annunciarlo è lo stesso figlio Maradona jr., che in un'intervista a 'Chi' in uscita domani ha annunciato anche possibili novità sul suo futuro in Tv: "Mia moglie a ottobre diventerà mamma per la seconda volta. La chiameremo India Nicole. Nascerà il 30 ottobre, giorno in cui è nato mio papà. Quando gli ho detto che allargavamo la famiglia e diventava nuovamente nonno, era felicissimo. Più la famiglia si allarga, più è contento. La prima cosa che mi ha detto: 'Complimenti figlio mio'. In Italia la parola 'figlio' sembra quasi dimenticata. Lui se la ricorda e c'è sempre dolcezza nelle sue parole: vengono dal cuore, sono piene d'amore.

Voglio fare l'allenatore. Ci sto lavorando. Il futuro è scritto dalla possibilità di lavorare. Fosse per me non andrei mai via da Napoli, ma credo sarà impossibile. Il lavoro prima di tutto: e il 'prima di tutto' mi porterà lontano dai miei affetti. Mia moglie avrebbe dovuto partecipare all'ultima edizione del 'Gf vip', ma poi è arrivata la gravidanza. Io al 'Gf vip'? Dico: mai dire mai. Però, se potessi esprimere un sogno, un desiderio, non avrei dubbi: mi piacerebbe una partecipazione, anche piccolina, sul set della mia serie tv preferita: 'Gomorra'. Sarebbe il massimo".