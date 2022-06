Maradona Jr: "Con Sarri è stato scudetto rubato al 100%. Mi ha spiazzato una scelta del Napoli"

Calcio Napoli - Diego Armando Maradona Jr è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Bisognerà capire come si evolverà la situazione rinnovi in casa Napoli. Sinceramente tra Fabian, Mertens e Koulibaly, il più sacrificabile credo sia lo spagnolo perchè in quella zona di campo c'è tanta qualità. Onestamente sono rimasto spiazzato in positivo dal colpo terzino sinistro, non mi aspettavo che potessero chiudere la trattativa prima del ritiro di Dimaro.

Con Sarri è stato uno scudetto 100% rubato. Nel Napoli mancano giocatori che sanno vincere determinate gare decisive".