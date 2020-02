Manolas: “Rialzata la testa dopo la sconfitta pesante con il Lecce. Qualificazione ancora incerta, dobbiamo vincere anche al ritorno se vogliamo la finale”

Kostas Manolas ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai: “Dopo una sconfitta pesante in casa, abbiamo fatto una grande partita stasera rialzando la testa contro una squadra da scudetto come l’Inter. Stiamo lavorando molto per migliorare la fase difensiva, stiamo crescendo ma contro le piccole subiamo gol alla prima occasione e poi cala la concentrazione. Contro il Lecce abbiamo subito dieci tiri, oggi solo tre. Abbiamo dimostrato di saper soffrire e stare in campo. La qualificazione è al 50-50, dobbiamo vincere anche al San Paolo se vogliamo la finale”