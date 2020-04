Manolas: "Gattuso? Rapporto speciale con lui, pretende il massimo! Credo nella qualificazione in Champions col Barcellona. Coppa Italia? Un titolo è sempre un titolo. Su Koulibaly..."

Serie A - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il difensore del Napoli Kostas Manolas, rilasciando alcune dichiarazioni:

“La voglia di tornare in campo da parte di tutti è grandissima, si vede da come seguiamo il programma che ci hanno dato il mister ed il suo staff, continuiamo il grande lavoro che facciamo finora.

La mia giornata tipo? Stiamo seguendo i dati che ci danno i preparatori, io ho anche un fisioterapista che mi segue per restare sempre in forma. Ho una tabella che mi dà il preparatore, aggiungo anche altre cose che mi servono personalmente per restare al livello che voglio mantenere.

Al pieno della mia maturità? A 28 anni ho giocato quasi 450 partite ufficiali, posso dire che sono un giocatore maturato, ma possono sempre migliorare in tanti aspetti. Ci sto lavorando su, per migliorare sempre più affinché la squadra possa raggiungere gli obiettivi che si è posta.

Le ultime partite con il Napoli? La strada era quella giusta, avevamo ripreso il cammino e la squadra giocava nel modo in cui aveva abituato i tifosi. Peccato che il coronavirus abbia fermato tutto il mondo, il mister Gattuso sta facendo un grande lavoro: è un lavoratore così come quando era un giocatore, anzi da allenatore è ancora di più. Non si ferma mai, mantiene sempre il contatto e ci dà un extra-stimolo per lavorare e tenerci in forma.

Gattuso mi chiama e ci sprona? Non so se lo fa con tutti, io lo stesso spesso: abbiamo un rapporto speciale, abbiamo caratteri simili. Mi dice che devo continuare a spingere, a darmi forza, credo lo faccia con tutti.

Il feeling con il mister? Posso dire che ho un rapporto bellissimo con lui, sono il primo ad essere spronato durante gli allenamenti affinché possa migliorare. Pretende il massimo da tutti, sa fare il suo lavoro: non lo conoscevo, ma sapevo il suo lavoro al Milan e lì ha fatto miracoli.

Sono uno dei leader del Napoli di Gattuso? La parola leader non mi piace, perchè devono esserlo tutti. Non è Insigne perchè capitano, non è Mertens che segna, non è Manolas perchè difende: lo sono tutti, siamo tutti uguali e nessuno è diverso dagli altri. Solo così si crea un gruppo.

Koulibaly? Kalidou lo vedevo ancora prima di arrivare a Napoli, ha fatto cose incredibili con Sarri ed Ancelotti. Posso dire che sono stato sfortunato, ho giocato poche volte con lui. Tanti dicono che la coppia non ha funzionato, ma quando abbiamo giocato assieme abbiamo avuto una bella intesa. Giocando di più assieme, daremo risultati ancora migliori. Nel calcio si critica più che dire la realtà, io con Kalidou ho giocato poco: difficile avere una intesa speciale sin da subito, ma assieme possiamo creare una coppia eccezionale. Poi c’è Maksimovic che è di grande livello, per Luperto posso dire che è un ragazzo che sta facendo di tutto ed è l’ultimo a mollare.

Champions League ed il Barcellona? Abbiamo visto l’andata, non siamo venuti meno su molte cose: abbiamo preso un gol alla prima occasione concessa, noi abbiamo sbagliato qualche chance ma io credo alla qualificazione. Il Barcellona è tra i migliori club al mondo, ma c’è rispetto per tutti e paura per nessuno.

Da Ancelotti a Gattuso? Per Ancelotti ho solo belle parole, non possiamo criticare una persona che ha avuto successo per tantissimi anni. Una grande persona.

Il 4-3-3? Il Napoli ci ha giocato con Sarri, i giocatori erano certamente più abituati. Però per me se giochi con una piccola col 4-3-3 o col 4-4-2 non è che cambi molto. La qualità è comunque alta, è un alibi dire che non si è giocato bene a causa del modulo: dobbiamo guardare ai nostri errori, a chi non è in forma e certamente non è solo il modulo. Dagli errori si impara, anche il mister dopo le prime partite ci ha inculcato la sua filosofia e siamo migliorati molto. Dovrebbe essere così, no?

Coppa Italia obiettivo stagionale? Certamente, un titolo è sempre un titolo. Vincere aiuta a vincere, la mentalità cresce così: ogni vittoria ti dà autostima, puoi lavorare meglio e con serenità.

Un giudizio sulla mia stagione? Si dovrebbe chiedere ai tifosi, il giudizio lo tengo per me.

Da bambino avevo un idolo? Ho iniziato perché mio zio ha giocato all’AEK per tanti anni e mi sono ispirato a lui.

Abbiamo ancora più fame per via della pausa? Certo, in campionato non abbiamo ancora la classifica che il Napoli merita. Abbiamo fatto male nella prima parte dell’anno, adesso abbiamo fame e si vede da come la squadra segue gli allenamenti che ci dà lo staff.

L’emergenza Coronavirus in Grecia? La situazione è molto più tranquilla di quella italiana, ci sono meno morti e meno contagi così come meno tamponi fatti. Sono contento che a Naxos, nella mia città, ci siamo pochissimi casi anche se ovviamente sono tutti a casi.

Un appello ai tifosi? Vista la situazione e chi ha perso i propri cari, dico a tutti che dobbiamo avere pazienza. Abbiamo già fatto un sacrificio, chiedo di restare a casa per il bene di tutto il mondo. Affinché possiamo tornare a vivere la nostra vita, che solo ora abbiamo capito quanto fosse bella: apprezzi una cosa solo quando la perdi.

Il Coronavirus vinceva 3-0 ed ora abbiamo pareggiato per segnare il 3-4? Sì, dobbiamo fare uno sforzo in più affinché possiamo tornare a vivere normalmente”.