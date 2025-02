Manna: "Billing? Non va bene si dica questa cosa sul suo acquisto" | VIDEO

Giovanni Manna ha parlato in conferenza stampa dell'operazione Billing:

"Billing? Non va bene chiedere se Conte chiede, io ci vivo col mister e siamo qui tutti i giorni insieme, ci sono dei contraddittori come ovunque. Le scelte sono perlopiù condivise. Poi l'ultimo giorno di mercato quando una operazione quasi fatta salta, bisogna sperare che l'alternativa vada bene! E bisogna esser creativi. Abbiamo sostituito Folorunsho che è un buon calciatore a cui ho fatto un rinnovo di 5 anni, è andato alla Fiorentina e subito è titolare. Anche perché qui ha lavorato benissimo come non si lavora da altre parti. Billing ora deve fare un lavoro diverso perché lavorava in un modo diverso. Sono sicuro che dimostrerà il suo valore quando entrerà. Tutto è condiviso: il cambio del portiere, il centrocampista, la volontà di prendere un difensore in più anche se non ci siamo riusciti. Potevamo prendere qualcosa di diverso da Danilo, pensavo di farlo ma ci è andata male. Le scelte sono tutte condivise, qui lavora il Napoli! Non Manna o ADL o Conte, diamo una centralità alle cose: qui lavora il Napoli!".