Maniero: "Milik non si può paragonare a Cavani ed Higuain! Annata difficile da raddrizzare, si deve provare ad andare in Europa"

Filippo Maniero, ex attaccante del Brescia, è intervenuto ai microfoni di sigonfialarete. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Dall’esterno si fa fatica a capire che cosa stia capitando al Napoli, bisognerebbe essere all’interno della squadra per comprendere gli umori che ci sono, puoi solo immaginarli e non percepirli. Già il fatto che Ancelotti se ne vada a metà campionato non è un segnale positivo: dopo quello che ha vinto, per andare via in questo modo evidentemente ha ricontrato problemi. Con Gattuso le cose vanno benino ma magari non come vorrebbero i tifosi. Sono annate che nascono male e che sono difficili da raddrizzare. Per quest’anno si deve lottare per cercare di andare in Europa, anche se sarà dura.

Milik? Logicamente non si può paragonare a Higuain e Cavani, che sono top player inarrivabili. Però a me piace Milik, sa fare un po’ tutto, sia con la testa che con i piedi, in area e fuori area. Parliamo di un attaccante moderno, tutte le squadre vorrebbero avere una punta così. Magari non segnerà i 30 e passa gol di Higuain ma è un attaccante che va sempre in doppia cifra. Magari i tifosi con il palato fino vorrebbero vedere giocatori come Higuain e Cavani ma devono tenerselo stretto un attaccante così”.