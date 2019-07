Mangia: "Napoli squadra sempre attiva, Ancelotti ed ADL sanno come migliorare questa squadra"

Devis Mangia, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Centrocampo poco muscoloso? E' una questione di equilibrio, se una squadra è tale l'equilibrio alla fine lo trova. Il problema è vedere giocatori che non facciano la fase di non possesso. Il Napoli è una squadra sempre attiva. Ancelotti e De laurentiis sanno come migliorare questa squadra".