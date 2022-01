Mangia: "L’atteggiamento di Insigne è solo una conferma di quanto tenga a Napoli, l'addio non è colpa di nessuno"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Palermo Devis Mangia, rilasciando alcune dichiarazioni.

“L’atteggiamento di Insigne è solo una conferma di quanto tenga a Napoli, rappresenta la voglia di voler portare il Napoli ad un grande risultato. L’addio non è colpa di nessuno, ognuno ha fatto una sua scelta ed è rispettabile anche la decisione del Napoli di mantenere un equilibrio sui conti in un momento economico del genere.

Come cambia la posizione rispetto alle scelte di Mancini in Nazionale? Il Mondiale è vicino al mese di luglio in cui andrà a Toronto, non credo ci saranno problemi poi le valutazioni future andranno fatte dall’allenatore e dalle altri parti in causa.

Serie A? Gasperini da anni fa vedere cose importanti, per il breve periodo avuto a disposizione e considerando i problemi che ha sofferto, Spalletti a Napoli ha inciso tantissimo.

Napoli da scudetto? Assolutamente sì, ma adesso è importante la crescita a livello di condizione fisica: ci sono stati problemi importanti per giocatori fondamentali, e ora serve che la condizione torni ad essere importante per gli ultimi mesi della stagione. Se succede, allora il Napoli può giocarsi tantissimo in questa stagione”