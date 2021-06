Mangia: "Insigne? Deve giocare divertendosi! Napoli? Penso che ami la città e la maglia più di ogni altra cosa"

Notizie Calcio - Devis Mangia, ex commissario tecnico della nazionale italiana Under 21 che oggi guida Malta, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno.

Si aspettava che Insigne riuscisse a diventare il miglior talento italiano?

«Sì, era uno dei giocatori di maggior talento di quel gruppo. Ha avuto un percorso di crescita complessiva, non è la stessa cosa essere un giocatore di 21-22 anni e, invece, arrivare a 30 con tanta esperienza accumulata»

Qual è il consiglio che sente di dargli in un momento così importante della sua carriera?

«È un ragazzo serio, deve entrare in campo il più sereno possibile, giocare divertendosi. Quando è in queste condizioni, sa lavorare tanto per la squadra. Non è un caso il riferimento nell’intervista dopo l’amichevole contro la Repubblica Ceca proprio al divertimento in campo»

L’esperienza a Napoli sotto il profilo della forza mentale è stata positiva o pensa che gli abbia tolto qualcosa?

«Penso che ami la città e la maglia più di ogni altra cosa, nel complesso ha gestito bene i suoi sentimenti e penso che questa storia gli abbia data più forza che debolezza»