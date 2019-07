Manfredini: "Conosco poco Pépé, ma il Napoli pesca sempre bene da anni. Tanti giocatori di livello, ma manca qualcosa per raggiungere la Juve"

Christian Manfredini, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Il guadagno dei giocatori non fa il calciatore, anche se la Juve ha veramente giocatori incredibili. Il Napoli deve alzare il prezzo se vuole competere con la Juve, ha giocatori di livello ma i bianconeri hanno qualcosa in più. Conosco poco Pépé, ma il Napoli sa pescare molto bene. Malcuit si è rivelato un gran colpo lo scorso anno".