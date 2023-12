Manfredi: "Spalletti ha amato, è stato amato e ha vinto. Porterà Napoli con se nel resto del mondo"

Ultime notizie Napoli - Cittadinanza onoraria Spalletti, è intercenuto anche il Sindaco Gaetano Manfredi:

"Saluto il presidente Aurelio De Laurentiis che √® in sala con noi e con il resto dei consiglieri comunali che hanno fortemente voluto questa giornata per Spalletti. E' unanime l'amore della citt√† verso la propria squadra, ringrazio tutti gli ospiti. Vincere uno scudetto a Napoli √® qualcosa di pi√Ļ che vincerlo in un'altra citt√†: il calcio √® Napoli e Napoli √® il calcio. C'√® un'amore viscerale tra i cittadini e la squadra. L'avventura vissuta quest'anno √® stata una straordinaria occasione per dimostrare che Napoli √® un citt√† vincente.

C'è stato un percorso lungo di circa 20 anni da parte di De Laurentiis che è riuscito a competere con le grandi in Italia e in Europa, si è messa in campo una squadra che è riuscita a divertire tutto il mondo. Il Napoli di Spalletti è stata una gioia per gli occhi anche di quei tifosi di altre squadre che sono venuti qui a festeggiare o di turisti che hanno approfittato senza nemmeno conoscere il calcio, è stato lui l'uomo a guidare tutto questo. E' stato un esempio di amore nei confronti della nostra città, amore dedizione.

Napoli è una città strana e unica, basta solo un giorno per sentirsi subito napoletani. Napoli è capace di accogliere da ognuno la sua cultura, la sua passione e il suo amore. Napoli dà, dona e riceve amore. Spalletti ha amato, è stato amato e ha vinto. A Napoli ci sono aspettative infinite ed è difficile vincere, ma quando lo si fa lo si fa come se uno fosse sul tetto del mondo. Vogliamo che Spalletti resti cittadino della città e che porti in alto il nome di Napoli, contribuendo con questa straordinaria vittoria. Essere napoletani in Italia e nel mondo è una cosa speciale e ora lo farà da ct della Nazionale".