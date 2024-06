Manfredi: "De Laurentiis? Mi auguro si riesca a trovare un percorso condiviso sul Maradona in chiave Europei"

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le dichiarazioni riportate dal comunicato stampa dell'emittente radiofonica:

"La città di Napoli è diventata internazionale e ricordare l'arrivo a Napoli di Maradona dopo quarant'anni è importante. I prossimi Europei? Stiamo lavorando, mi auguro si riesca a trovare un percorso condiviso con De Laurentiis, col quale ho sempre un confronto leale e costruttivo. Napoli ha bisogno di un grande stadio, non possiamo perdere l'occasione degli Europei e speriamo di arrivarci con lo stadio Maradona. Palazzetto nuovo? Stiamo valutando questa iniziativa, vogliamo un grande Palaeventi nella zona del Centro Direzionale. Ci auguriamo che in tempi rapidi si posa realizzare. Conte? Ho molto apprezzato le sue parole, Napoli è una città passionale, ma deve metterci lavoro ed organizzazione. I napoletani vanno stimolati e Conte è la persona giusta per farlo, ha allenato grandi squadra, è un leader calcistico e quello serviva al Napoli. La scelta di De Laurentiis è stata ottima, sono certo che Conte riporterà la squadra ai livelli di Spalletti".