Andrea Mandorlini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"L’aspetto mentale resta sempre quello più importante in questa ripresa di stagione dopo diversi mesi. Raspadori è un grande giocatore, può essere a disposizione in più zone del campo. Giovanni Simeone è un grande uomo, questo è un fattore importante per allenatore e squadra".