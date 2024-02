Mandorlini: "Simeone? Giovanni questo è, per avere più serenità ha bisogno di una cosa"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Verona Andrea Mandorlini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Simeone? Giovanni è questo qui, uno che ha grande voglia di fare, magari poco preciso questa stagione ma come tutto il Napoli: devono dare qualcosa in più per uscire tutti insieme da questo momento di difficoltà, ed il Cholito può ritrovare il gol per avere più serenità. Il Napoli lo scorso anno ha fatto un campionato quasi irreale, in una stagione così si può parlare di tutto a partire dai moduli, ma la realtà è che quel Napoli non c’è più”