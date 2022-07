Mandorlini: "Simeone e Barak adatti al Napoli per un motivo! Mi hanno parlato benissimo di Kim..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea Mandorlini, allenatore:



“Simeone? È un giocatore forte, era forte quando lo allenavo io e lo è adesso. Un giocatore di carattere, generosissimo. A Firenze e Cagliari spendeva talmente tante energie che magari era meno lucido negli ultimi 15 metri. È pronto per un grande club come il Napoli. Quale sarà il suo ruolo? Queste sono decisioni che spettano a Spalletti. Io penso che i giocatori bravi insieme possono giocare. Nella totalità è fantastico. Se lo vedo da Napoli? Assolutamente. È un ragazzo forte, solare, come carattere il DNA è quello giusto. Può attaccare la profondità, ti viene a pressare, ti dà pressione. Basta guardare tutti i gol che ha fatto l’anno scorso in tutte le maniere in cui li ha fatti. È ancora giovane. Il mercato del Napoli? Sentivo anche Barak. Sicuramente i nuovi calciatori metteranno più fisicità in campo. L’aspetto tecnico rimane fondamentale e sotto questo punto di vista il Napoli non è secondo a nessuno. La cessione di Koulibaly? Non conosco benissimo Kim, ma me ne hanno parlato bene. Se il Napoli è andato su questo profilo credo che abbia le caratteristiche giuste. Ovviamente non si può fare il paragone tra Koulibaly che è il difensore più forte al mondo e Kim. Il mercato è molto lungo, mi auguro ci siano altre situazioni. Rimpiazzare totalmente Koulibaly era impossibile”.