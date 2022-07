Mandato: "Navas non verrebbe al Napoli a fare da secondo portiere! Se Mertens torna..."

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto Tommaso Mandato, agente:



“Spalletti ha manifestato più volte la voglia di avere due portieri. La voglia da parte della società di non perdere un patrimonio, come potrebbe essere Meret, ha creato questa situazione. Navas non verrebbe a fare il secondo a Napoli, per quanto riguarda l’ingaggio non penso ci sia il budget economico per poterlo gestire.

Partire con un portiere che non gode della fiducia del proprio tecnico è la cosa peggiore. Il Calendario non ti consente di fare esperimenti, devi partire già con molte certezze. Spalletti molte le ha perse, vedi Koulibaly e Ospina, di conseguenza la società deve dare delle garanzie al proprio tecnico. È una stagione anomala dove devi partire benissimo. Mi auguro che Mertens torni, non solo per fare il contentino ai tifosi, ma deve essere una volontà condivisa con il tecnico. Spalletti anche qui mi sembra non abbia fatto salti di gioia per avere il belga, altrimenti la trattativa si sarebbe già conclusa. Mertens, se torna, deve essere di aiuto alla squadra più che all’ambiente”.