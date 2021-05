Mandato: "Maradona? Ricordo quando mi fece un tunnel e mi chiese scusa..."

Ultime calcio - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Tommaso Mandato:

“Ricordo con immenso piacere il tunnel subìto da Maradona nella celebre partita disputata ad Acerra. Nonostante il Napoli fosse contrario, decise di parteciparvi attivamente, dimostrando una grande umanità. Mi chiese scusa per il tunnel, ma io, ancora oggi, posso raccontare questo episodio con emozione. Nel mio libro ‘Il centravanti in giacca e cravatta’, espressione che ho ripreso da Carmine Tascone, racconto anche l’occasione in cui riuscii a segnare in un’amichevole a Di Fusco e al Napoli”.