Mandato a CN24: "Rinnovo Insigne, ci sono due aspetti da tenere in considerazione: non si può cadere nell'errore..."

"Insigne? Bisogna distinguere l'aspetto passionale ed emozionale da quello che riguarda l'interesse. Da tifoso dico che sull'onda dell'entusiasmo c'è voglia di arrivare allo scudetto, difficile sotto il profilo dei numeri: un giocatore che è all'apice della propria carriera e forse è a uno degli ultimi contratti. Sostituzione? Dettagli dettati dall'agonismo e dall'adrenalina del momento. Ben vengano questi episodi se i risultati finali sono questi. Mi soffermerei di più sul post adrenalina e al sostegno ai compagni. La coesione del gruppo è fondamentale. Rrahmani? Sta facendo bene ma alla lunga anche lui potrebbe non essere in forma e Manolas potrebbe tornare titolare. Per raggiungere l'obiettivo, c'è bisogno di tutti. LO scorso anno veniva da un ambiente diverso e la pressione è minima a Verona. Paghi lo scotto della differenza. Ora il ragazzo ha Koulibaly accanto e sta crescendo. In questo inizio di stagione abbiamo visto sette Napoli diversi: quello che mi lascia speranzoso, è che si cambia faccia in base alle situazione, sintomo che è cambiato qualcosa nella testa dei calciatori".