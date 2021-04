Mandato a CN24: "Gattuso e Pirlo, poca esperienza ma l'azzurro ha fatto meglio. La Juve ha sette vite, ecco come potrà colpire il Napoli"

Napoli Calcio - Tommaso Mandato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Gattuso e Pirlo vengono da due esperienze diverse, ottenendo anche diversi risultati e tenendo presente gli organici a disposizione. Pirlo, ivece, viene da esperienze teoriche e pecca di inesperienza. Spesso si è andato oltre quando i risultati non venivano toccando la persona. Gattuso ha fatto un buon lavoro, ha commesso degli errori ma si è toccato un livello bassissimo. La Juve ha sette vite, al di là delle ultime prestazioni: il Napoli dovrebbe essere corto per ripartire con la velocità degli avanti per fare male la difesa avversaria. Il Napoli deve giocare una partita alla volta, avere continuità di risultati in questi dieci incontri, vuol dire mettere l'ipoteca alla Champions".