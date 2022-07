Mandarini: “Koulibaly? Lo scenario me l’aspettavo, era da un po’ che era parsa chiara l’idea di Kalidou"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Koulibaly? Lo scenario francamente me l’aspettavo, era da un po’ che era parsa chiara l’idea di Kalidou: non era una questione economica, credo che legittimamente possa voler cambiare vita, di avere voglia di misurarsi altrove dopo aver dato tutto. I cicli finiscono dopo un po’. Le grandi rivoluzioni ci stanno, i totem come Koulibaly possono andare via e tenere atleti anche di gran livello, in un posto dove non trovano più stimoli, è nocivo. Il Napoli lo tiene e lo perde a zero oppure lo cede? Bisogna capire.

Mertens? Mi risulta che i suoi agenti fossero a Marsiglia per valutare la proposta dell’Olympique. Bisogna sapersi rinnovare, capisco che ci sia grandissima incertezza nella maggior parte dei tifosi, ma i conti si fanno alla fine ed io aspetterei"