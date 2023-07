Mandarini: "Kilman e Le Normand per sostituire Kim? Ecco qual è il primo nome in lista"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Kilman e Le Normand per sostituire Kim Min-Jae? Il centrale del Wolverhampton è il primo nome senza dubbio, è un profilo più vicino a Kim per l’appeal, viene da una stagione molto buona giocata per intero, ha ottimi piedi vista la sua esperienza nel calcio a 5, è quasi un regista difensivo con gran fisico e buona velocità , ha dei costi più contenuti ai 50 milioni di euro di clausola di Le Normand. Sono due profili graditi, ma Kilman può esser preso a cifre inferiori: il Wolverhampton deve mettere a posto i bilanci, ha già venduto Collins e Ruben Neves”