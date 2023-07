Mandarini: "Il sostituto di Demme non è una priorità, un nome è uscito ma il Napoli..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il sostituto di Demme? Abbiamo parlato di Boubakary Soumaré del Leicester, non ci sono altre situazioni finora venute a galla se non quella del francese ex compagno di squadra di Victor Osimhen al Lille. Non credo sia una priorità, perchè è una alternativa a centrocampo e più avanti possono uscire delle occasioni di mercato”