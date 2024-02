Mandarini: "Ieri ho visto un fenomeno in campo, è quello che più degli altri ha pagato le scorie di tutta la stagione”

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Fisicamente il Napoli, a parte Anguissa che è andato in difficoltà, l’ho visto complessivamente diverso: il problema è come corri, non è questione fisica ma vedo una leggerezza mentale differente. Dendoncker è entrato bene come tutti i nuovi, Mazzocchi anche perchè è stato fondamentale nonostante il gol preso da Coppola. Lo stesso Ngonge con Lindstrom ti può dare qualcosa, poi è ovvio che la gara te la cambia un fenomeno come Kvaratskhelia: più degli altri ha pagato le scorie di tutta la stagione”