Mancini: "Vergara può diventare l'ala destra della nazionale dei prossimi anni"

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Autore Pasquale Cacciola Giornalista professionista. Inviato TV, SMM e SEO Specialist
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Il commento del Ct Mancini su Antonio Vergara

Ultimissime nazionale italiana - Nel pre partita del match di UEFA Nations League contro la Turchia, il commissario tecnico dell'ItaliaRoberto Mancini, si è concesso ai microfoni di Rai 2 per analizzare il momento della nazionale azzurra. 

Mancini commenta l'Italia e punta forte su Vergara 

Nel corso dell'intervista, il selezionatore ha espresso riserve sul nuovo formato del torneo nazionale con ben quattro partite ravvicinate:

"A mio parere la struttura attuale risulta parecchio faticosa, soprattutto per la gestione dei calciatori. Si tratta di un aspetto su cui si potrebbe certamente fare meglio".

Guai ad abbassare la guardia intanto dopo la vittoria rotonda in Turchia e a credere che sarà una replica:

"Oggi non dovremo pensare che sarà una gara semplice perché non lo sarà, la Turchia ha tanti giocatori importanti". 

Proseguendo nella sua analisi, l'allenatore si è poi soffermato sulle grandi prospettive per Vergara:

"Mi auguro che riesca a diventare il nostro punto di riferimento sulla corsia di destra nei prossimi anni; possiede senza dubbio tutti i requisiti tecnici per riuscirci".

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