Mancini: "Vergara può diventare l'ala destra della nazionale dei prossimi anni"

Ultimissime nazionale italiana - Nel pre partita del match di UEFA Nations League contro la Turchia, il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, si è concesso ai microfoni di Rai 2 per analizzare il momento della nazionale azzurra.

Nel corso dell'intervista, il selezionatore ha espresso riserve sul nuovo formato del torneo nazionale con ben quattro partite ravvicinate:

Guai ad abbassare la guardia intanto dopo la vittoria rotonda in Turchia e a credere che sarà una replica:

"Oggi non dovremo pensare che sarà una gara semplice perché non lo sarà, la Turchia ha tanti giocatori importanti".