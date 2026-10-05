Mancini su Vergara: "Doumbia è più avanti in questo momento perché..."

Tranne che per Antonio Vergara per cui Napoli è in ansia ora, si chiude in festa la sosta per l'Italia. Arriva del resto un'altra vittoria importante, con un perentorio 3-1 sulla Turchia di Vincenzo Montella, e il 2° posto nel gruppo della Nations League grazie anche alla sconfitta del Belgio in Francia per 1-2.

Al termine del successo allo stadio Dall'Ara con le firme di Gianluca Scamacca, Riccardo Calafiori e Pio Esposito, intervallate dal momentaneo gol turco di Aral Simsir —, il commissario tecnico Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa commentando il successo e pronunciandosi anche su Vergara.

Italia-Turchia 3-1, Mancini parla anche di Vergara

Interpellato sulle indicazioni principali emerse nell'arco dei novanta minuti, il Ct ha risposto così:

"Nonostante la battuta d'arresto, la Turchia non è affatto un'avversaria debole. Avendo cambiato nove elementi nell'undici iniziale abbiamo smarrito un po' di fluidità nel gioco, ma non avevamo alternative poiché le energie spese in precedenza erano state notevoli. Nel complesso è stata una prova decisamente positiva".

Sulla prestazione di Vergara e Doumbia invece: