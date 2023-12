Manca serenità nel Napoli e c'è ansia? La risposta di Mazzarri dice tutto

Ultimissime Calcio Napoli - Juventus-Napoli, termina la partita e parla dall'Allianz Stadium di Torino Walter Mazzarri in conferenza stampa.

Conferenza stampa di Walter Mazzarri dopo Juve Napoli:

"Manca serenità nel Napoli e c'è ansia? Sono arrivato da poco, quando una squadra stravince un campionato ha un momento un po' così, lo scorso anno era tutto in discesa e quest'anno c'è la responsabilità di uno scudetto vinto. Qualcosina in avvio di stagione c'è stato, c'erano le attese su ogni giocatore a partire da Kvaratskhelia. Se andava tutto bene, non sarei stato chiamato: adesso devo risolvere ciò che non sta andando bene"