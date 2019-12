Il Manchester United prepara l'assalto a Erling Haaland. La conferma arriva da mister Ole Gunnar Solskjaer che ha parlato a Viasport:

"Haaland mi piace e noi cerchiamo sempre giocatori bravi. È cresciuto molto e adesso deve continuare il suo percorsoe. Non ho bisogno di parlarne tanto, noi come club cerchiamo sempre calciatori per migliorare l’organico. Vedremo come finirà".