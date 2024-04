Malu: "Osimhen lascia il Napoli! Ecco chi può sostituirlo"

A “1 Football Night”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Malu Mpasinkatu, direttore sportivo. Di seguito, un estratto dell’intervista.



Sarà rivoluzione in casa Napoli?

“Il post scudetto non è quello che ci si aspettava. Bisogna cambiare, dunque, senza fare errori. Non so se il cambiamento riguarderà anche l’area dirigenziale. Possiamo dire, però, che Osimhen lascerà gli azzurri. Parigi? È una possibilità, soprattutto con la partenza di Mbappè. Le squadre interessate al nigeriano potrebbero essere, a mio avviso, United, Psg, Chelsea e Newcastle”



Potrebbe esserci un interesse anche del mercato arabo?

“È sempre sulla fondo ma se, come ha sempre detto, vuole rimanere in Europa, sono le squadre di Premier che possono puntare ad acquistarlo. United e Chelsea devono rilanciarsi, e Osimhen avrebbe bisogno di club in cui poter essere centrale nel progetto”



Può essere ancora una volta un calciatore africano a vestire la nove del Napoli? Si è parlato di Boniface.

“Boniface è uno dei protagonisti della stagione del Leverkusen e penso voglia godersi la Champions e confermarsi ad alti livelli. David potrebbe essere un sostituto importante, un giocatore da Napoli”



Piste europee?

“Bisogna capire anche tante cose. Bisognerà vedere in quale competizione il Napoli riuscirà a qualificarsi. Sono fattori che fanno la differenza”