Malinovskyi, l'agente: "Napoli? C'era un gradimento da parte loro, ma non siamo stati in trattativa. Peccato non giochi stasera" [ESCLUSIVA]

Sergei Serebrennikov, agente Ruslan Malinovskyi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Sta lavorando bene, la sua mentalità gli ha permesso di andare avanti anche in un momento complicato come quello che abbiamo vissuto con questo virus. Napoli? C'era un gradimento da parte loro, ma non si può parlare di una vicinanza alla chiusura: non c'è mai stata una vera e propria trattativa. Ruslan non giocherà stasera poiché squalificato: è un peccato salti una gara molto importante. In futuro al Napoli? In questo momento è felice a Bergamo"