Malfitano: "Uno tra Insigne, Koulibaly ed Allan andrà via: ADL continua a chiedere una cifra alta per cedere Lorenzo"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Mimmo Malfitano: “Tracciando un bilancio, non può che essere positivo quello del Napoli. Ha raggiunto l’obiettivo Champions, ma soprattutto confermarsi a livello Europeo dove ormai è in pianta stabile da una decina di anni. Non guardiamo più al passato, ma diamo uno sguardo al futuro perché è questo l’aspetto che più intriga i tifosi. Speriamo che la forza del Napoli lo porti ad essere più competitivo con investimenti più importanti rispetto a quelli della scorsa stagione. Credo che un big tra Allan, Koulibaly e Insigne ci sarà e non credo sarà l’attaccante napoletano perché De Laurentiis lo valuta non meno di 100 milioni e offerte non ce ne sono. L’incontro a casa Ancelotti non credo sia stato risolutivo di un qualcosa perché Insigne credo non abbia stabilito un buon feeling con Ancelotti e lo stesso tecnico non lo ritiene insostituibile nel Napoli. Se gli investimenti del Napoli saranno di medio livello e la Juve continuerà ad investire come sembra, il Napoli continuerà ad essere la più bella realtà italiana, dopo la Juve”