Malfitano: "Spalletti non vede Meret titolare! Se quattro allenatori l’hanno bocciato ci sarà un motivo, no?"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Mimmo Malfitano, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Al posto di Demme uno tra Tameze, Nandez o Svanberg? Io Tameze lo prenderei volentieri, a centrocampo avrei una coppia solida con Anguissa senza dimenticare Lobotka che dobbiamo considerare fulcro centrale del Napoli di Spalletti. Si giocherà con un centrocampo a due o a tre? A due si prevedono Lobotka ed Anguissa dal 1’.

Meret in porta? Resto coerente col mio pensiero iniziale: non avrei mai lasciato andare Ospina. Nel caso fosse rimasto quest’ultimo, avrei fatto partire Alex per non rischiare di bruciarlo.

Spalletti non lo vede Meret, non lo reputa il portiere titolare. Deve essere il mister a dire che Alex non gli sta bene, se fa una filippica sulla costruzione dal basso e fai capire che Meret non è il tuo portiere. Se quattro allenatori l’hanno bocciato ci sarà un motivo, no?”