Mimmo Malfitano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il campionato italiano è molto difficile per i nuovi arrivati. Non posso giudicare Kim perché non lo conosco, De Ligt è arrivato per 90 milioni e non ha rispettato le aspettative".