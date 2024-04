Malfitano: "Meret è bravo tra i pali ma per il resto è da dimenticare! Gli errori di Osimhen sono paragonabili a quelli difensivi"

Calciomercato Napoli - “A prescindere dai moduli adottati da Gasperini, Conte, Pioli o Italiano, io credo che bisogna capire che tipo di programmazione si sta facendo. Bisogna scegliere - ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- un allenatore col quale programmare un ritorno al vertice. E Conte e Gasperini farebbero al caso, sarebbero una garanzia. Meno Pioli e Italiano; quest'ultimo potrebbe essere indicato laddove De Laurentiis volesse portare avanti un progetto triennale”

“Sul pareggio l'errore è obiettivamente di Meret anche perché se l'allenatore dà delle indicazioni ma il portiere è in difficoltà bisogna lanciare la palla in tribuna. Meret è bravo tra i pali ma per il resto è da dimenticare. Non credo che De Laurentiis sul futuro abbia le idee chiare. Come l'anno scorso quando Garcia fu la 4-5 scelta. Per quanto riguarda lo scorso anno, credo che il miracolo sia stato di tutti, del Napoli, della squadra, della società, dell'ambiente, non solo di Spalletti. Gli errori di Osimhen di quest'anno sono paragonabili a quelli difensivi. Sbagliare un gol fatto più volte non può passare inosservato. Dunque, gran parte delle responsabilità di quest'anno è anche degli attaccanti che non segnano. È nell'insieme che il Napoli ha creato questo disastro. Per me tutti e tre i reparti ne hanno combinate di tutti i colori”