Malfitano: "Le parole di Edo De Laurentiis non sono state istintive: tutta la famiglia è davvero arrabbiata con la squadra"

Ultime Calcio Napoli - Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Televomero: "Da parte della proprietà non c'è mai stato un momento di riflessione che potesse far pensare ad una pace, ma noi, me incluso, abbiamo scritto dei giocatori disponibili, i segnali ecc ma la frattura è evidente e l'ha sottolineata anche il vice-presidente. E' un istintivo, ma non andrebbe mai a creare problemi al papà e quello è un pensiero che unisce tutta la famiglia De Laurentiis. Nessuna partita che incombe potrebbe rasserenare De Laurentiis. La rabbia è tanta per l'affronto avuto con l'insubordinazione. Loro non riconoscono nessuna attenuante alla squadra e andranno fino in fondo".