Mimmo Malfitano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Le amichevoli non potevano essere messe gratis, ci sarebbero stati problemi di ordine pubblico. Da apprezzare che il Napoli abbia scelto di ridurre il prezzo dei biglietti".