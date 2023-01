Malfitano: "I 50 punti del Napoli? Non ce n’è mezzo che non sia pulito e meritato!"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Mimmo Malfitano, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La grandezza dei numeri del Napoli è nei numeri di attacco e difesa? Non è casuale se siano state fatte scelte di mercato la scorsa estate: penso a Ostigard preso da Giuntoli che in lui ha intravisto un difensore che in futuro può essere un punto di forza.

La questione Brekalo serve per guardare anche un po’ più lontano, oltre l’obiettivo scudetto che al netto del finimondo è sulla strada. Potrebbe essere un investimento per il futuro.

I 50 punti del Napoli? La cosa che mi è piaciuta di più di questo Napoli, non ce n’è mezzo che non sia pulito e meritato. Che cosa intendo? I gol e le vittorie sono arrivate tutte per la forza della squadra, non per i rigorini o per la fortuna”