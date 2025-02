Sul mancato arrivo di Dorgu al Napoli, il giornalista Mimmo Malfitano si è espresso così ai microfoni di Radio Marte:

"E' una questione di percentuali ai procuratori: le commissioni, in genere, creano problemi e De Laurentiis non le ama, non le vuole considerare. Per Dorgu, il Manchester ha fatto offerte superiori, il calciatore stesso ha preferito la Premier League per ragioni contrattuali e di stipendio".