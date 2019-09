Malfitano a CN24: "L'arrivo di Lozano chiude le porte al rinnovo di Mertens, Hamsik vuole portarlo in Cina. Poca chiarezza della società sugli infortuni"

Ultime calcio Napoli - Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il tifo napoletano si è un po’ imborghesito dopo dieci anni ad alti livelli, ora inizia a star stretta anche la Coppa Italia. A Napoli si vuole lo scudetto e finché non si darà l’impressione di voler davvero lottare per lo scudetto allora la gente andrà sempre meno allo stadio. Ancelotti sarà obbligato a far turnover nelle prossime gare. Non ci sono notizie certe su alcuni infortuni. Sappiamo che Milik è fuori da oltre un mese, è stato in Polonia e che ha un problema muscolare. Avete avuto una diagnosi precisa? Stessa cosa per Insigne.

