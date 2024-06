Calciomercato Napoli, Malfitano: "Faranno di tutto per accontentare Conte con questo acquisto"

Calciomercato Napoli - Salvatore Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Bijol? E' uno dei nomi che si fa per la difesa del Napoli. Per Hermoso le richieste di commissioni sono elevate, per Buongiorno pure servirà un esborso importante che il Napoli sta valutando di fare o meno. Perciò esce fuori il nome di Bijol che conosce molto bene il campionato italiano. Poi ci sono Pavlovic del Salisburgo e Lacroix del Wolfsburg che pure piacciono al Napoli. Buongiorno? Si farà di tutto per accontentare Conte, ma il Napoli deve decidere se legare quest'investimento alla cessione di Osimhen o se farla a prescindere".