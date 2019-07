Malfitano a CN24: "Vittoria con il Liverpool ha acceso l'entusiasmo, Manolas e Di Lorenzo non hanno aggiunto nulla. Meglio affrontare subito la Juve..."

Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“De Laurentiis non si è voluto piegare alla richiesta del “pizzo” chiesto dagli agenti di Pépé. L’unica questione che terrei in considerazione è quella di James: lì l’unico vero problema è la richiesta del Real Madrid. Meno male che il Napoli ha vinto contro il Liverpool, quei tre gol hanno acceso l’entusiasmo. Se dovessimo concentrarci solo sul mercato, credo che gli acquisti di Manolas e Di Lorenzo non abbiano aggiunto niente al valore della rosa rispetto all’anno scorso. Meglio affrontare subito la Juventus così si capirà subito il reale valore di questo Napoli. Un tempo i tifosi azzurri andavano sempre allo stadio, a prescindere, mentre nell’ultimo decennio il Napoli sempre in Europa ha aumentato le aspettative delle piazze”.