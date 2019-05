Malfitano a CN24: "Storia del litigio ADL-Ancelotti una panzana ma tra i due ci sono divergenze! Ecco cosa serve a questa squadra. Sarri ha dato uno schiaffo al Napoli"

Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “CalcioNapoli24 Live”, trasmissione in onda sul canale 296 del digitale terrestre Campania. Ecco quanto affermato:

“Il Chelsea ha meritata di sicuro la vittoria, è una squadra collaudata con calciatori di un certo calibro. Sarri è arrivato lì dove sarebbe arrivato anche a Napoli negli anni precedentemente, evidentemente a Londra ha dato un altro peso all’Europa League. Il suo è anche uno “schiaffo” a questo Napoli: alla sua prima esperienza lontano da Napoli ad alti livelli è andato in Champions ed ha vinto l’Europa League. Di Sarri a Napoli resterà l’esaltazione del bel gioco, sarebbe stato meglio essere più concreti e vincere. A Londra si è giocata questa competizione quasi sempre con i titolari. Malcuit e Di Lorenzo sulla destra? Dipende da cosa si vuole fare. Se l'obiettivo è il secondo posto va bene così, se si vuole vincere davvero serve qualcos'altro. Sono mesi che dico che questo Napoli ha bisogno di un metodista e di un centravanti alla Lewandowski o Giroud, giocatori che garantiscono 25-30 gol a campionato. Ci sono buoni giocatori in questa squadra ma si cambia poco questa squadra. Ci sono troppi giocatori che hanno dato tanto al Napoli e non so se potranno ripetersi ancora. Storia del litigio è una panzano. Che ci sia divergenza sul progetto tra De Laurentiis ed Ancelotti è tutto vero: il tecnico vorrebbe profili di un altro livello. I due hanno discusso e non sempre Ancelotti ha convenuto con quelle che sono le idee del presidente. Se le cose dovessero proseguire così, fatico ad immaginare un Ancelotti a vita qui. Cessione del club? Lo escluderei in tempi brevi. Molti istituti finanziari si informano sui club, è probabile che le valutazioni del Napoli vengano fatte anche da altre persone oltre che da De Laurentiis. Non discuto quello che dice il presidente".