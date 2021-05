Malfitano a CN24: "Spalletti? E' disposto a rinunciare ad un milione per firmare con il Napoli"

Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 TV": "Il Napoli è la migliore squadra del momento in serie A insieme all'Atalanta. Gli azzurri giocano a memoria ed hanno aggiunto la concretezza, cosa che è mancata in passato. Peccato abbia trovato tutte queste qualità in ritardo così come alcune scelte oggi diventate imprescindibili come la coppia Demme-Fabian e Zielinski trequartista. Questa identità di gioco ha permesso al Napoli di tornare nuovamente protagonista. L'assenza di contemporaneità crea dei sospetti, bisogna garantire la regolarità del campionato. Spalletti? E' disposto a rivedere la sua pretesa da 4 milioni abbassandola a 3 per firmare con il Napoli"