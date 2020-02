Malfitano a CN24: "Mertens? Se rifiuta un biennale da 10 milioni non ha tutta questa volta di restare a Napoli"

Ultime Calcio Napoli - Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Gattuso ha detto esplicitamente che non si fida della squadra. Fa bene a parlare di 40 punti anche se sappiamo che il Napoli ha giocatori forti in grado di fare ancora meglio. Prenserei ad un posto in Europa League perché il calendario è alla portata degli azzurri. Elmas? Non pensavo potesse avere un carattere così tignoso. Questo dimostra che al di là della giovane età, ha una personalità spiccata. E' uno che salta l'uomo. Francamente insisterei su questo ragazzo dandogli continuità. Mertens? Lo ammiro molto però obiettivamente nel momento in cui arrivi a rifiutare un'offerta da 10 milioni per due anni, mi pare che tutta questa voglia di restare non ce l'ha. Non gli hanno offerto noccioline"