Malfitano a CN24: "Insigne? Può rinnovare fino al 2025 a patto si riduca l'ingaggio: ADL intransigente da questo punto di vista"

Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 TV: "Insigne? De Laurentiis è deciso a voler attuare un abbattimento dei costi e nessuno potrà sfuggire a questa decisione. Il capitano potrebbe firmare fino al 2025 solo se accetterà la riduzione dello stipendio. Non è certamente una situazione semplice, ci aspetterà un'estate molto turbolenta. Superlega? Una Champions senza Barcellona, Real Madrid e Juventus sarebbe un fallimento. Il silenzio stampa è stato voluto per evitare nuove tensioni anche se alla fine con una prestazione vergognosa il Napoli non si è qualificato in Champions".