Malfitano a CN24: "Il Napoli faccia una riflessione profonda su Lozano. Politano? Ha un compito ingrato"

Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24:

"Le ultime prestazioni di Lozano porteranno ad una riflessione profonda da parte del club perchè obiettivamente questo ragazzo sta dimostrando che quelle qualità ce l'ha e non erano fantasia. Gattuso non lo fa mai giocare titolare giustamente perché Insigne sta facendo benissimo. per avere un quadro completo su Lozano avrebbe bisogno di giocare con maggiore continuità. Se questo avverrà, credo possa essere un punto di forza del Napoli futuro. Politano? Ha un compito ingrato come sostituire Callejon. Per lui le difficoltà saranno maggiori perché alla prima gara negativa inizieranno i paragoni. Personalmente ritengo Politano un buon calciatore, ma non uno in grado di fare la differenza. Milik? Uno forte come lui non ne trovo in Italia. Non ha mai avuto continuità trovandosi sempre in competizione con Mertens in un contesto in cui ha subito due infortuni"