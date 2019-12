Maldera, match analyst: "Fare la guerra ai giocatori non è la soluzione migliore: ora serve fare quadrato. Le parole del presidente hanno fatto male..."

Ultime calcio Napoli - Andrea Maldera, match analyst, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Questo Napoli ammalato ha bisogno di riprendersi presto. Serve capire se i problemi sono di origine tecnico-tattica o di altra natura. Nel primo caso, basta tornare sul mercato a gennaio. Napoli è un patrimonio del calcio italiano e spero che possa riuscire presto da questo periodo buio. Le parole del presidente? Ci sono parole che diventano nello spogliatoio pesanti, a maggior ragione se la testa già è altrove e i calciatori non riescono ad esprimersi. Neanche gli allentori più bravi al mondo riuscirebbero a migliorare la cosa. La società deve fare quadrato, si deve pensare solo al bene della squadra. Tanti punti a disposizione, c'è ancora tempo per recuperare. Fare la guerra ai giocatori non è la soluzione migliore".