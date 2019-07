Andrea Maldera, match analyst, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"E' impressionante la voglia che ha ancora di competere Carlo Ancelotti, è molto stimolante per un professionista lavorare con lui così come lo è per lui allenare a Napoli. Ormai ci si allena con dei rilevatori che stabiliscono i tempi di recupero".