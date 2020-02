Malagò: "Manca cultura sportiva. Italia a Euro2020? Mancini garanzia"

Ultimissime calcio Napoli - Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato all'evento 'United for the Heart' a Milano, come riporta Tuttomercatoweb:

"Ultimamente in tutta Italia ci sono molte iniziative che vengono consolidate nel tempo, in cui lo sport si avvicina in modo forte al mondo della solidarietà, come questa sera. Le polemiche arbitrali? Se devo dirla tutta, le polemiche ci sono soprattutto nel mondo del calcio. Il discorso sugli arbitraggi non è una novità assoluta, io torno sempre su un tema a me caro: serve cultura sportiva. Il calcio ne è vittima e al tempo stesso crea episodi che fanno arrossire. Come si crea la cultura? Col lavoro giornalistico, con le famiglie, la scuola e le società sportive che siano professionistiche o dei campetti di periferia. Serve cercare di trasmettere questi valori. Nicchi infastidito dalle parole di Commisso? Commentare i pensieri di un presidente di lega è sbagliato. Ripeto, se ci sono soggetti così importanti che si mettono a discutere a livello pubblico ne perde l'intero sistema. L'Italia e il rilancio in vista di Euro2020? Fa parte della storia dello sport, in particolare di certe competizioni. Oggi saremmo più preoccupati se il girone non si disputasse a Roma. Per noi deve essere un plus. E poi abbiamo un ct come Mancini, che ha esperienza sul campo, che conosce le insidie di questa affettuosa pressione che c'è sulla squadra. Gli azzurri hanno gli anticorpi per evitare nuove brutte figure".