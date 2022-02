Maksimovic, il legale: "Terminato l'arbitrato con il Napoli: c'è stata un riduzione della multa" [ESCLUSIVA]

Fulvio Marrucco, legale di Nikola Maksimovic, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Arbitrato con il Napoli? La vicenda è terminata, il Collegio Arbitrale ha ridotto di molto, come non era accaduto nei due casi precedenti, la multa. Di conseguenza c'è stata una riduzione della richiesta iniziale"