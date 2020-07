Ultime notizie calcio Napoli - Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro l’Inter a Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Secondo me è una bella prova in vista della partita contro il Barcellona, dobbiamo finire bene il campionato. Loro vogliono arrivare secondi in classifica mentre noi cercheremo di chiudere in bellezza la stagione”.